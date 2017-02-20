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Легкомоторный самолет упал на торговый центр в Австралии

21.02.2017 06:54 — ЧП | Tut.by  
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Небольшой турбовинтовой самолет Beechcraft King Air 200 потерпел катастрофу неподалеку от аэропорта Эссендон, расположенного в пригороде Мельбурна. Самолет пробил крышу здания торгового центра DFO и взорвался, в результате в здании возник пожар.


Фото: Фото: sbs.com.au

Как сообщил заместитель комиссара полиции штата Виктория Стивен Лин, «на борту самолета находились пять человек, судя по всему, все они погибли». Ранее полиция Виктории отказывалась называть число погибших, поскольку сначала должна была оповестить их родственников.

Самолет выполнял местный чартерный рейс на остров Кинг, расположенный у южного побережья штата Виктория. По данным местных СМИ, его пассажирами были американские туристы, летевшие на остров, чтобы поиграть в гольф.

Пожарные продолжают вести борьбу с огнем, торговый центр DFO в момент катастрофы еще был закрыт для посетителей. Согласно имеющейся информации, никто из сотрудников торгового центра не пострадал.

По данным спасателей, пилот самолета перед крушением сообщил об отказе двигателей. Полиция Виктории и прибывшие к месту катастрофы эксперты Австралийского бюро безопасности на транспорте ведут расследование. Как сообщил глава правительства Виктории Дэниэл Эндрюс, сегодняшнее крушение самолета «является самой крупной катастрофой гражданской авиации в штате за последние 30 лет».

 
 
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В результате крушения погибли пять человек.

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