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Коррупция на Гомельтранснефти: данные о Сосновском удалили с сайта ОАО

21.02.2017 08:34 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 фев – Sputnik. Информация о генеральном директоре ОАО "Гомельтранснефть" Сергее Сосновском, который был задержан Комитетом государственной безопасности Беларуси, частично удалена с интернет-сайта предприятия.

Коррупция на Гомельтранснефти: данные о Сосновском удалили с сайта ОАО
© Sputnik Егор Еремов
КГБ: гендиректор "Гомельтранснефть" задержан

КГБ сообщил о новом коррупционном скандале в Беларуси накануне: по данным комитета, были задержаны гендиректор ОАО Сосновский и экс-заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Владимир Тимошпольский.

В настоящее время в графике приема граждан руководством ОАО в графе "Ф.И.О." о гендиректоре пусто, нет фамилии Сосновского и в графике проведения прямых телефонных линий.

В то же время в новостях, размещенных на сайте предприятия, он еще фигурирует как руководитель ОАО.

Как ранее сообщил КГБ, Сосновского взяли с поличным при получении 5 тысяч долларов США: взятка предназначалась для положительного решения вопроса о проведении ремонтных работ одной из украинских компаний на нефтепроводе "Мозырь-Брест".

По данным комитета, Сосновский и Тимошпольский скрывали свою коррупционную деятельность с помощью подконтрольных им коммерческих структур и индивидуальных предпринимателей. При этом руководитель ОАО "прикрывал" выполнение контрактов, а экс-заместитель председателя Президиума НАН обналичивал незаконно полученные средства и распределял их между заинтересованными лицами. Сосновский и Тимошпольский стали фигурантами уголовных дел по ч. 3 ст. 430 (получение взятки) и ч. 2 ст. 431 (дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Сосновского взяли с поличным при получении взятки в размере 5 тысяч долларов США: деньги предназначались для положительного решения вопроса о проведении...

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