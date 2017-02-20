МИНСК, 21 фев – Sputnik. Информация о генеральном директоре ОАО "Гомельтранснефть" Сергее Сосновском, который был задержан Комитетом государственной безопасности Беларуси, частично удалена с интернет-сайта предприятия.



© Sputnik Егор Еремов КГБ: гендиректор "Гомельтранснефть" задержан

КГБ сообщил о новом коррупционном скандале в Беларуси накануне: по данным комитета, были задержаны гендиректор ОАО Сосновский и экс-заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Владимир Тимошпольский.

В настоящее время в графике приема граждан руководством ОАО в графе "Ф.И.О." о гендиректоре пусто, нет фамилии Сосновского и в графике проведения прямых телефонных линий.

В то же время в новостях, размещенных на сайте предприятия, он еще фигурирует как руководитель ОАО.

Как ранее сообщил КГБ, Сосновского взяли с поличным при получении 5 тысяч долларов США: взятка предназначалась для положительного решения вопроса о проведении ремонтных работ одной из украинских компаний на нефтепроводе "Мозырь-Брест".

По данным комитета, Сосновский и Тимошпольский скрывали свою коррупционную деятельность с помощью подконтрольных им коммерческих структур и индивидуальных предпринимателей. При этом руководитель ОАО "прикрывал" выполнение контрактов, а экс-заместитель председателя Президиума НАН обналичивал незаконно полученные средства и распределял их между заинтересованными лицами. Сосновский и Тимошпольский стали фигурантами уголовных дел по ч. 3 ст. 430 (получение взятки) и ч. 2 ст. 431 (дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси.