Два фальшивомонетчика сбыла с начала года 30 поддельных купюр. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

17 февраля в Минске милиция изъяла две поддельные купюры номиналом 20 рублей. Выяснилось, что их сбыл неработающий, ранее неоднократно судимый 26-летний минчанин. При его задержании правоохранители нашли еще 7 фальшивых банкнот.

Вскоре в деревне Скураты Смолевичского района задержали и его 29-летнего подельника. В его доме милиция нашла 6 фальшивых купюр, компьютерная и множительная техника, а также 10 листов формата А4 с изображениями аналогичных банкнот.

Установлено, что подозреваемые в январе-феврале этого года изготовили и сбыли 30 фальшивых денежных купюр номиналом 20 рублей.