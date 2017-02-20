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В Минске задержали фальшивомонетчика, а под Смолевичами - его подельника

21.02.2017 08:52 — ЧП | Tut.by  
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Два фальшивомонетчика сбыла с начала года 30 поддельных купюр. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

17 февраля в Минске милиция изъяла две поддельные купюры номиналом 20 рублей. Выяснилось, что их сбыл неработающий, ранее неоднократно судимый 26-летний минчанин. При его задержании правоохранители нашли еще 7 фальшивых банкнот.

Вскоре в деревне Скураты Смолевичского района задержали и его 29-летнего подельника. В его доме милиция нашла 6 фальшивых купюр, компьютерная и множительная техника, а также 10 листов формата А4 с изображениями аналогичных банкнот.

Установлено, что подозреваемые в январе-феврале этого года изготовили и сбыли 30 фальшивых денежных купюр номиналом 20 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Два фальшивомонетчика сбыла с начала года 30 поддельных купюр.

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