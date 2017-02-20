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МВД: задержаны фальшивомонетчики, печатавшие деньги на даче
21.02.2017 09:08 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали двух неработающих граждан, которые на даче в Смолевичском районе печатали на принтере поддельные белорусские деньги, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе МВД Беларуси.
© Sputnik Максим Богодвид
Первые фальшивки были изъяты в Минске 17 февраля – две купюры по 20 рублей. Позже правоохранители установили, что их сбыл неработающий 26-летний минчанин – у него при задержании нашли еще семь аналогичных купюр.
"В дальнейшем вблизи деревни Скураты Смолевичского района в садовом товариществе был задержан неработающий, изъято шесть аналогичных купюр, компьютерная и множительная техника", – сказали в МВД.
Сотрудники милиции на даче также обнаружили десять неразрезанных листов формата А4 с отпечатанными фальшивками.
По информации МВД, мужчины в январе и феврале текущего года изготовили и сбыли 30 фальшивых 20-рублевок.
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Мужчины в январе и феврале текущего года изготовили и сбыли 30 фальшивых 20-рублевок.
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