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Пьяная ссора в Гомеле: пенсионер ножом зарезал мужчину
21.02.2017 09:22 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гомеле местного пенсионера, который подозревается в убийстве мужчины, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе МВД Беларуси.
Тело мужчины 1976 года рождения с ножевыми ранениями шеи и спины было обнаружено днем накануне в квартире одного из домов областного центра.
"Предварительно установлено, что его в ссоре, после совместного распития спиртных напитков, убил пенсионер", – сказали в МВД.
Там также сообщили, что подозреваемый, имеющий вид на жительство в Беларуси, был задержан.
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Тело мужчины было обнаружено днем накануне в квартире одного из домов областного центра.
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