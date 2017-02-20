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Пьяная ссора в Гомеле: пенсионер ножом зарезал мужчину

21.02.2017 09:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гомеле местного пенсионера, который подозревается в убийстве мужчины, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе МВД Беларуси.

Пьяная ссора в Гомеле: пенсионер ножом зарезал мужчину
© flickr.com/ Dave Crosby
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Тело мужчины 1976 года рождения с ножевыми ранениями шеи и спины было обнаружено днем накануне в квартире одного из домов областного центра.

"Предварительно установлено, что его в ссоре, после совместного распития спиртных напитков, убил пенсионер", – сказали в МВД.

Там также сообщили, что подозреваемый, имеющий вид на жительство в Беларуси, был задержан.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Тело мужчины было обнаружено днем накануне в квартире одного из домов областного центра.

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