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Самолет рухнул на ТЦ в Австралии: погибли 5 человек
21.02.2017 09:40 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 фев – Sputnik. Пять человек погибли в результате падения легкомоторного самолета на торговый центр в Австралии, сообщило издание Guardian со ссылкой на полицию Мельбурна.
Сообщается, что на борту самолета Beechcraft Super King Air находились пять человек.
© REUTERS AAP/Joe Castro/via REUTERS
В момент происшествия ТЦ был еще закрыт для посетителей
Воздушное судно врезалось в торговый центр, расположенный неподалеку от Мельбурна, сразу после взлета. В момент происшествия ТЦ был еще закрыт для посетителей.
По информации полиции, крушение произошло из-за остановки двигателя.
© REUTERS AAP/Joe Castro/via REUTERS
Отдельные части самолета - шасси - оказались на дороге возле торгового центра
Как сообщают австралийские СМИ, среди погибших один австралиец и четыре гражданина США – мужчины направлялись из Мельбурна в город Кинг Айленд для игры в гольф.
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Среди погибших один австралиец и четыре гражданина США – мужчины направлялись из Мельбурна в город Кинг Айленд для игры в гольф.
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