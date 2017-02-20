МИНСК, 21 фев – Sputnik. Пять человек погибли в результате падения легкомоторного самолета на торговый центр в Австралии, сообщило издание Guardian со ссылкой на полицию Мельбурна.

Сообщается, что на борту самолета Beechcraft Super King Air находились пять человек.



© REUTERS AAP/Joe Castro/via REUTERS В момент происшествия ТЦ был еще закрыт для посетителей

Воздушное судно врезалось в торговый центр, расположенный неподалеку от Мельбурна, сразу после взлета. В момент происшествия ТЦ был еще закрыт для посетителей.

По информации полиции, крушение произошло из-за остановки двигателя.



© REUTERS AAP/Joe Castro/via REUTERS Отдельные части самолета - шасси - оказались на дороге возле торгового центра

Как сообщают австралийские СМИ, среди погибших один австралиец и четыре гражданина США – мужчины направлялись из Мельбурна в город Кинг Айленд для игры в гольф.