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Самолет рухнул на ТЦ в Австралии: погибли 5 человек

21.02.2017 09:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 фев – Sputnik. Пять человек погибли в  результате падения легкомоторного самолета на торговый центр в Австралии, сообщило издание Guardian со ссылкой на полицию Мельбурна.

Сообщается, что на борту самолета Beechcraft Super King Air находились пять человек.

Самолет рухнул на ТЦ в Австралии: погибли 5 человек
© REUTERS AAP/Joe Castro/via REUTERS
В момент происшествия ТЦ был еще закрыт для посетителей

Воздушное судно врезалось в торговый центр, расположенный неподалеку от Мельбурна, сразу после взлета. В момент происшествия ТЦ был еще закрыт для посетителей.

По информации полиции, крушение произошло из-за остановки двигателя.

Самолет рухнул на ТЦ в Австралии: погибли 5 человек
© REUTERS AAP/Joe Castro/via REUTERS
Отдельные части самолета - шасси - оказались на дороге возле торгового центра

Как сообщают австралийские СМИ, среди погибших один австралиец и четыре гражданина США – мужчины направлялись из Мельбурна в город Кинг Айленд для игры в гольф. 

 
Теги: Минск
 
 
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Среди погибших один австралиец и четыре гражданина США – мужчины направлялись из Мельбурна в город Кинг Айленд для игры в гольф.

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