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Volkswagen врезался в столб в Калинковичах: погиб 18-летний водитель

21.02.2017 10:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 фев – Sputnik. Водитель легкового автомобиля погиб в результате ДТП в Калинковичах: его машина Volkswagen врезалась в бетонный столб, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Беларуси.

Volkswagen врезался в столб в Калинковичах: погиб 18-летний водитель
© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
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Авария в районном центре произошла накануне около 20:15 вблизи железнодорожного вокзала.

"Местный житель, управляя автомашиной Volkswagen, выехал за пределы проезжей части, ударился в опору линии электропередачи", – сказали в МВД.

Там также сообщили, что молодой человек умер при транспортировке в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Молодой человек умер при транспортировке в медицинское учреждение, в настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.

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