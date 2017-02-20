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Volkswagen врезался в столб в Калинковичах: погиб 18-летний водитель
21.02.2017 10:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 фев – Sputnik. Водитель легкового автомобиля погиб в результате ДТП в Калинковичах: его машина Volkswagen врезалась в бетонный столб, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Беларуси.
© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
Авария в районном центре произошла накануне около 20:15 вблизи железнодорожного вокзала.
"Местный житель, управляя автомашиной Volkswagen, выехал за пределы проезжей части, ударился в опору линии электропередачи", – сказали в МВД.
Там также сообщили, что молодой человек умер при транспортировке в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.
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Молодой человек умер при транспортировке в медицинское учреждение, в настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.
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