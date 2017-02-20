МИНСК, 21 фев – Sputnik. Водитель легкового автомобиля погиб в результате ДТП в Калинковичах: его машина Volkswagen врезалась в бетонный столб, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Беларуси.



© Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома Chevrolet вылетел с трассы и перевернулся в Барановичском районе

Авария в районном центре произошла накануне около 20:15 вблизи железнодорожного вокзала.

"Местный житель, управляя автомашиной Volkswagen, выехал за пределы проезжей части, ударился в опору линии электропередачи", – сказали в МВД.

Там также сообщили, что молодой человек умер при транспортировке в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.