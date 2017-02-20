МИНСК, 21 фев — Sputnik. В Индии юноша очнулся, когда траурная процессия из родственников несла его на кладбище. Инцидент произошел в индийском штате Карнатака, сообщает РИА Новости .



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Родители юноши рассказали, что около месяца назад его укусила бездомная собака, после чего подросток на протяжении нескольких недель страдал от высокой температуры. Когда его состояние стало критическим, его госпитализировали.

В больнице юношу поместили в отделение реанимации. Медики заключили, что без аппарата жизнеобеспечения молодой человек не выживет, однако родные из-за материальных трудностей приняли решение отказаться от дальнейшего лечения и забрали сына домой. Некоторое время он не подавал признаков жизни, и родители решили, что подросток скончался.

В назначенный день процессия направилась из города в деревню, чтобы похоронить молодого человека. Примерно за два километра до конечного пункта юношу очнулся, тяжело дыша и шевеля руками и ногами.

По данным врачей, настоящий момент он находится в больнице с диагнозом менингоэнцефалит.