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Молодой индус очнулся на собственных похоронах

21.02.2017 10:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 фев — Sputnik. В Индии юноша очнулся, когда траурная процессия из родственников несла его на кладбище. Инцидент произошел в индийском штате Карнатака, сообщает РИА Новости.

Молодой индус очнулся на собственных похоронах
© AFP/ Mal Fairclough
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Родители юноши рассказали, что около месяца назад его укусила бездомная собака, после чего подросток на протяжении нескольких недель страдал от высокой температуры. Когда его состояние стало критическим, его госпитализировали.

В больнице юношу поместили в отделение реанимации. Медики заключили, что без аппарата жизнеобеспечения молодой человек не выживет, однако родные из-за материальных трудностей приняли решение отказаться от дальнейшего лечения и забрали сына домой. Некоторое время он не подавал признаков жизни, и родители решили, что подросток скончался.

В назначенный день процессия направилась из города в деревню, чтобы похоронить молодого человека. Примерно за два километра до конечного пункта юношу очнулся, тяжело дыша и шевеля руками и ногами.

По данным врачей, настоящий момент он находится в больнице с диагнозом менингоэнцефалит.

 
Теги: Минск
 
 
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Житель индийской деревни Дарвад (штат Карнатака) пришел в себя, когда его уже несли на кладбище.

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