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Молодой индус очнулся на собственных похоронах
21.02.2017 10:12 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 фев — Sputnik. В Индии юноша очнулся, когда траурная процессия из родственников несла его на кладбище. Инцидент произошел в индийском штате Карнатака, сообщает
© AFP/ Mal Fairclough
Родители юноши рассказали, что около месяца назад его укусила бездомная собака, после чего подросток на протяжении нескольких недель страдал от высокой температуры. Когда его состояние стало критическим, его госпитализировали.
В больнице юношу поместили в отделение реанимации. Медики заключили, что без аппарата жизнеобеспечения молодой человек не выживет, однако родные из-за материальных трудностей приняли решение отказаться от дальнейшего лечения и забрали сына домой. Некоторое время он не подавал признаков жизни, и родители решили, что подросток скончался.
В назначенный день процессия направилась из города в деревню, чтобы похоронить молодого человека. Примерно за два километра до конечного пункта юношу очнулся, тяжело дыша и шевеля руками и ногами.
По данным врачей, настоящий момент он находится в больнице с диагнозом менингоэнцефалит.
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Житель индийской деревни Дарвад (штат Карнатака) пришел в себя, когда его уже несли на кладбище.
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