МИНСК, 21 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гродно неработающего местного жителя, который подозревается в совершении ночных грабежей граждан в областном центре, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.

Два нападения на случайных прохожих были зафиксированы ночью в воскресенье 19 февраля.

"В обоих случаях подозреваемый под угрозой применения насилия требовал передачи имущества от своих жертв", – сказали в УВД.

В милиции также сообщили, что в первом случае добычей грабителя стал с бутылкой водки, пива и пачкой сигарет, а в другом – куртка, мобильный телефон и связка ключей.

По данным правоохранителей, потерпевшие сразу обратились в милицию и в ходе оперативно-розыскных мероприятий грабитель – местный житель 1988 года рождения – был задержан. В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела.