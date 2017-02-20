Милиция и родные ищут 28-летнего минчанина Кирилла Шпаковского. В минувший четверг он вышел из дома и не вернулся. Информацию о его розыске сообщает поисковый отряд «Ангел».



Фото предоставлено ПСО «Ангел»

Мужчина проживает в столице по улице Есенина, 39 — оттуда утром 16 февраля, примерно в 11.00, он ушел в неизвестном направлении. Разыскивается сотрудниками Московского РУВД Минска.

Приметы: рост 198 см, телосложение нормальное, глаза серо-голубые, волосы темно-русые, очки в черной оправе со светлыми стеклами, красная нить на запястье.

Был одет: черная майка с большим белым рисунком, темно-синие брюки, черный свитер, черная куртка с капюшоном, серо-голубые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (033) 666-60-33, 8 (033) 666-68-56 (ПСО «Ангел») или 8 (017) 208-78-15 (Московское РУВД).

Вы можете сами помочь в поиске человека, если распечатаете эту ориентировку и разместите в общественных местах. Или же сделаете перевод в пользу поискового отряда «Ангел» — деньги пойдут в том числе на печать объявлений, которые волонтеры распространяют на улицах города.