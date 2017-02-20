|
Сотрудница ТЦ: нападавший был спокоен, когда орудовал бензопилой
21.02.2017 11:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 фев —Sputnik. Администратор пиццерии ТЦ "Новая Европа" Надежда Багрина заявила в суде, что обвиняемый Владислав Казакевич во время кровавой резни находился в спокойном состоянии, передает корреспондент Sputnik из зала суда.
© Sputnik / Виктор Толочко
В Мингорсуде во вторник продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении Владислава Казакевича, который воскресным вечером 8 октября 2016 года с бензопилой и топором напал на женщин в ТЦ "Новая Европа". В результате полученных травм одна из них погибла, две получили ранения. Суд по делу начался в понедельник, в его ходе Казакевич заявил, что признает свою вину.
"Он вел себя спокойно"
Во вторник в суде продолжился допрос свидетелей.
"Поведение его было спокойное, походка свободная", — сообщила Багрина, отвечая на вопрос адвоката Казакевича о том, как себя вел обвиняемый, когда наносил женщинам раны бензопилой и топором-кувалдой.
Девушка сообщила, что она была свидетелем убийства первой жертвы и того, как в пиццерии были нанесены травмы второй пострадавшей.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Я увидела молодого человека в маске, в оранжевой куртке и с бензопилой, у него были длинные волосы, я услышала, как работает бензопила, видела, как человек с бензопилой нанес женщине ранения в верхнюю часть туловища справа",- заявила свидетель. По ее словам, потом он положил бензопилу и начал доставать и чехла из-под гитары топор, вернулся к женщине и нанес ей удар топором.
"Потом он зашел к нам в пиццерию, я убежала, за мной в подсобку прибежали официантки и я начала вызывать милицию", — сказала она.
По ее словам, за это время нападавший ранил еще одну женщину, которая сидела в пиццерии, она стала просить вызвать скорую помощь.
Родители обвиняемого снова не пришли
Сегодня, во второй день судебного разбирательства в зале суда не присутствует большая часть потерпевших — две женщины, которые были ранены в ТЦ 8 октября, а также родственники погибшей Ирины Александронец. Единственный из потерпевших, который пришел в зал суда — муж убитой.
© Sputnik / Виктор Толочко
Как и в понедельник, на судебном процессе отсутствуют родители обвиняемого Казакевича. В зале суда присутствует около двух десятков студентов-юристов МИТСО.
Обвиняемый Казакевич находится сегодня в спокойном расположении духа, до начала судебного заседания он о чем-то быстро переговорил со свои адвокатом, улыбался.
После проведенной психиатрической экспертизы Казакевич был признан вменяемым. Ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне судебного заседания адвокат и обвиняемый о чем-то быстро переговорили, вчера на протяжении всего дня судебного заседания между собой они не общались.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии