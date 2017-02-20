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Грузовик в Гродно наехал на переходе на санки с маленьким ребенком

21.02.2017 11:10 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 фев – Sputnik. Гродненские следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал маленький ребенок – санки с девочкой на нерегулируемом пешеходном переходе сбил грузовик, сообщил Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Гродненской области  Сергей Шершеневич.

Грузовик в Гродно наехал на переходе на санки с маленьким ребенком
© Фото: Сообщество "Мозырь" / ВК
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ДТП произошло в воскресенье 19 января на улице Репина областного центра.

"Управлявший машиной Mercedes-Benz Atego  30-летний местный житель совершил наезд на находившуюся в санках малолетнюю девочку, 2015 года рождения", – сказал Шершеневич.

По его словам, мать везла ребенка в санках через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка с тяжелыми травмами была доставлена в больницу. 

По словам собеседника Sputnik, водитель на момент аварии был трезв. В отношении мужчины УСК было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). 

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель на момент аварии был трезв. В отношении мужчины УСК было возбуждено уголовное дело.

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