МИНСК, 21 фев – Sputnik. Гродненские следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал маленький ребенок – санки с девочкой на нерегулируемом пешеходном переходе сбил грузовик, сообщил Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

ДТП произошло в воскресенье 19 января на улице Репина областного центра.

"Управлявший машиной Mercedes-Benz Atego 30-летний местный житель совершил наезд на находившуюся в санках малолетнюю девочку, 2015 года рождения", – сказал Шершеневич.

По его словам, мать везла ребенка в санках через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка с тяжелыми травмами была доставлена в больницу.

По словам собеседника Sputnik, водитель на момент аварии был трезв. В отношении мужчины УСК было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).