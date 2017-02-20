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Суд над экс-начальником ГАИ Барановичей начнется 28 февраля
21.02.2017 11:48 — ЧП | Sputnik Беларусь
БРЕСТ, 21 фев — Sputnik. Суд Ляховичского района начнет слушания по уголовному делу в отношении и.о. начальника Барановичской ГАИ Андрея Волковыцкого, сообщила помощник председателя Брестского областного суда Марина Скалкович.
© Sputnik / Виктор Толочко
"28 февраля в помещении суда Ляховичского района Брестской области назначено в открытом судебном заседании рассмотрение уголовного дела в отношении Андрея Волковыцкого", — сказала Скалкович.
Как ранее сообщили Sputnik в Следственном комитете, бывшему
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