﻿ Суд над экс-начальником ГАИ Барановичей начнется 28 февраля. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Суд над экс-начальником ГАИ Барановичей начнется 28 февраля

21.02.2017 11:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

БРЕСТ, 21 фев — Sputnik. Суд Ляховичского района начнет слушания по уголовному делу в отношении и.о. начальника Барановичской ГАИ Андрея Волковыцкого, сообщила помощник председателя Брестского областного суда Марина Скалкович.

Суд над экс-начальником ГАИ Барановичей начнется 28 февраля
© Sputnik / Виктор Толочко
Шуневич о ДТП с участием начальнике ГАИ Барановичей: это удар под дых

ДТП с участием Волковыцкого произошло 26 ноября прошлого года. Он, находясь за рулем Opel Zafira, совершил наезд на 36-летнюю жительницу Слуцка на пешеходном переходе. Женщина скончалась на месте аварии.

"28 февраля в помещении суда Ляховичского района Брестской области назначено в открытом судебном заседании рассмотрение уголовного дела в отношении Андрея Волковыцкого", — сказала Скалкович.

Как ранее сообщили Sputnik в Следственном комитете, бывшему и.о. начальника ГАИ предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси — нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Резонансное ДТП произошло в ноябре прошлого года, экс-начальник ГАИ управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, совершил смертельный наезд на женщину на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Сотрудница ТЦ: нападавший был спокоен, когда орудовал бензопилой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика