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Погибший в Калинковичах 18-летний водитель получил права 3 месяца назад

21.02.2017 12:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 фев – Sputnik. Погибший в Калинковичах 18-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat только три месяца назад получил водительское удостоверение, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Погибший в Калинковичах 18-летний водитель получил права 3 месяца назад
© Фото: Сообщество "Мозырь" / ВК
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Авария произошла накануне около 20:15 – водитель после обгона попутных машин не справился с управлением, выехал на газон и врезался сначала в мачту уличного освещения, а затем в забор. От полученных травм молодой человек скончался в Калинковичской центральной районной больнице. 

"Водитель получил право на управление транспортным средством три месяца назад", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что на участке дороги, где произошла смертельная авария, установлены четыре светофора и один стационарный датчик контроля скорости.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации ГАИ, на участке дороги, где произошла смертельная авария, установлены четыре светофора.

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