|
Погибший в Калинковичах 18-летний водитель получил права 3 месяца назад
21.02.2017 12:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 фев – Sputnik. Погибший в Калинковичах 18-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat только три месяца назад получил водительское удостоверение, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Авария произошла накануне около 20:15 – водитель после обгона попутных машин не справился с управлением, выехал на газон и врезался сначала в мачту уличного освещения, а затем в забор. От полученных травм молодой человек скончался в Калинковичской центральной районной больнице.
"Водитель получил право на управление транспортным средством три месяца назад", – сказали в ГАИ.
Там также уточнили, что на участке дороги, где произошла смертельная авария, установлены четыре светофора и один стационарный датчик контроля скорости.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации ГАИ, на участке дороги, где произошла смертельная авария, установлены четыре светофора.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии