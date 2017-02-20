МИНСК, 12 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Бресте нетрезвого пешехода, который пытался ударить ножом в шею сотрудника ГАИ, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.



© Sputnik/ Виктор Толочко Браконьер напал на сотрудника ГАИ возле Ветки

Инцидент в областном центре произошел вечером 17 февраля на Заводском переулке: работники ГАИ прибыли на вызов, чтобы оказать помощь медикам, которые не могли справиться с травмированным нетрезвым 32-летним местным жителем. Инспекторы отвезли его в больницу, а затем решили доставить домой.

"В момент, когда сотрудники ГАИ передавали пьяного сына вышедшему за ним отцу, молодой человек достал из барсетки перочинный нож и напал на инспектора", – сказали в управлении.

Там также сообщили, что милиционер смог увернуться от удара в шею, но получил ранение руки.

Молодой человек после произошедшего был задержан выехавшей на место ЧП опергруппой.