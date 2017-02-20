МИНСК, 21 фев Sputnik. Психиатр Евгений Ласый сообщил в суде, что у обвиняемого Владислава Казакевича в 2014 году было несколько попыток суицида, которые были вызваны, скорее всего, проблемами в школе, передает корреспондент Sputnik из зала Мингорсуда.



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Во вторник в Минске продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении Владислава Казакевича, который воскресным вечером 8 октября 2016 года с бензопилой и топором напал на женщин в ТЦ "Новая Европа". В результате полученных травм одна из них погибла, две получили ранения. Суд по делу начался в понедельник, в его ходе Казакевич заявил, что признает свою вину.

Необычность мышления и шизоидный тип личности

Кандидат медицинских наук, доцент Белорусской медицинской академии последипломного образования (БелМАПО) Евгений Ласый, который консультировал Казакевича в 2014 году, был допрошен в суде в качестве свидетеля.

По его словам, обвиняемый Казакевич в 2014 году он находился в качестве пациента в РНПЦ психического здоровья, в отделении номер 29 — он был приглашен к Казакевичу как консультант.

"Консультация длилась в течение 20-30 минут. Согласно истории болезни у пациента были суицидальные действия. Я не могу всю фабулу болезни воспроизвести — но там был какой-то конфликт в не то в школе, не то с учительницей", — сказал психиатр.

Он рассказал, что Казакевичу было поставлено несколько диагнозов: умеренно депрессивный эпизод, шизоидное расстройство личности и суицид.

Психиатр пояснил, что при умеренно депрессивном эпизоде "есть симптомы кризисного состояния со сниженным настроением, суицидальными мыслями и с опасными для себя действиями". Второй диагноз, по словам свидетеля, говорит о необычности мышления, парадоксальности поступков, шизоидном типе личности.



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"Такие люди холодны к страданиям других"

Больше всего вопросов психиатру задавал адвокат Казакевича, в частности, он интересовался, может ли шизоидное расстройство личности повлиять на такие действия как идея об убийстве. На что психиатр сказал, что однозначного ответа нет, в данном конкретном случае речь может о том, что человек правильно тестирует реальность, и может отличать фантазию от реальности.

Психиатр сказал, что пациент с таким диагнозом может фантазировать о всемогуществе, уникальности своей личности, он не размышляет о конкретике, а погружен в фантазии.

По мнению специалиста шизоидное расстройство личности может приводить к конфликтам с окружающим миром, но навязчивые идеи о самоубийстве — это другая психиатрическая категория.

"Шизоидные личности более холодные к страданиям других людей, у них меньше импатий",- сказал он.

"Больше опасен для себя, чем для окружающих"

Адвокат задавал массу вопросов о том, какие последствия могут быть при отсутствии лечения при шизоидном расстройстве, а также, какие психотропные препараты можно назначать при таких заболеваниях. На что психиатр сказал, что для того, чтобы объяснить данный вопрос, нужно очень много времени.



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Также адвокат спросил про прыщи, которые волновали Казакевича, на что психиатр отметил, что неприятие особенностей собственного тела может отражаться на психике человека.

В связи с противоречиями в показаниях данных сегодня и тех, которые дал психиатр на стадии предварительного расследования 3 ноября 2016 года, прокурор зачитал предыдущие показания специалиста. Тогда психиатр сообщил, что совершая попытки суицида Казакевич хотел посмотреть на реакцию учителей и родителей. На стадии предварительного расследования психиатр говорил, что в силу структуры личности Казакевич был более опасен для себя, чем для окружающих.

В свою очередь подсудимый после допроса психиатра заявил суду, что в 2014 году отвечал на вопросы психиатра формально, в том числе и по поводу суицидов, что бы "поскорее закончить беседу".

После проведенной психиатрической экспертизы Казакевич был признан вменяемым. Ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.

