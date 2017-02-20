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Психиатр поставил устроившему резню в ТЦ "Европа" несколько диагнозов
21.02.2017 13:08 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 фев Sputnik. Психиатр Евгений Ласый сообщил в суде, что у обвиняемого Владислава Казакевича в 2014 году было несколько попыток суицида, которые были вызваны, скорее всего, проблемами в школе, передает корреспондент Sputnik из зала Мингорсуда.
© Sputnik / Анна Нефедова
Во вторник в Минске продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении Владислава Казакевича, который воскресным вечером 8 октября 2016 года с бензопилой и топором напал на женщин в ТЦ "Новая Европа". В результате полученных травм одна из них погибла, две получили ранения. Суд по делу начался в понедельник, в его ходе Казакевич заявил, что признает свою вину.
Необычность мышления и шизоидный тип личности
Кандидат медицинских наук, доцент Белорусской медицинской академии последипломного образования (БелМАПО) Евгений Ласый, который консультировал Казакевича в 2014 году, был допрошен в суде в качестве свидетеля.
По его словам, обвиняемый Казакевич в 2014 году он находился в качестве пациента в РНПЦ психического здоровья, в отделении номер 29 — он был приглашен к Казакевичу как консультант.
"Консультация длилась в течение 20-30 минут. Согласно истории болезни у пациента были суицидальные действия. Я не могу всю фабулу болезни воспроизвести — но там был какой-то конфликт в не то в школе, не то с учительницей", — сказал психиатр.
Он рассказал, что Казакевичу было поставлено несколько диагнозов: умеренно депрессивный эпизод, шизоидное расстройство личности и суицид.
Психиатр пояснил, что при умеренно депрессивном эпизоде "есть симптомы кризисного состояния со сниженным настроением, суицидальными мыслями и с опасными для себя действиями". Второй диагноз, по словам свидетеля, говорит о необычности мышления, парадоксальности поступков, шизоидном типе личности.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Такие люди холодны к страданиям других"
Больше всего вопросов психиатру задавал адвокат Казакевича, в частности, он интересовался, может ли шизоидное расстройство личности повлиять на такие действия как идея об убийстве. На что психиатр сказал, что однозначного ответа нет, в данном конкретном случае речь может о том, что человек правильно тестирует реальность, и может отличать фантазию от реальности.
Психиатр сказал, что пациент с таким диагнозом может фантазировать о всемогуществе, уникальности своей личности, он не размышляет о конкретике, а погружен в фантазии.
По мнению специалиста шизоидное расстройство личности может приводить к конфликтам с окружающим миром, но навязчивые идеи о самоубийстве — это другая психиатрическая категория.
"Шизоидные личности более холодные к страданиям других людей, у них меньше импатий",- сказал он.
"Больше опасен для себя, чем для окружающих"
Адвокат задавал массу вопросов о том, какие последствия могут быть при отсутствии лечения при шизоидном расстройстве, а также, какие психотропные препараты можно назначать при таких заболеваниях. На что психиатр сказал, что для того, чтобы объяснить данный вопрос, нужно очень много времени.
© Sputnik / Виктор Толочко
Также адвокат спросил про прыщи, которые волновали Казакевича, на что психиатр отметил, что неприятие особенностей собственного тела может отражаться на психике человека.
В связи с противоречиями в показаниях данных сегодня и тех, которые дал психиатр на стадии предварительного расследования 3 ноября 2016 года, прокурор зачитал предыдущие показания специалиста. Тогда психиатр сообщил, что совершая попытки суицида Казакевич хотел посмотреть на реакцию учителей и родителей. На стадии предварительного расследования психиатр говорил, что в силу структуры личности Казакевич был более опасен для себя, чем для окружающих.
В свою очередь подсудимый после допроса психиатра заявил суду, что в 2014 году отвечал на вопросы психиатра формально, в том числе и по поводу суицидов, что бы "поскорее закончить беседу".
После проведенной психиатрической экспертизы Казакевич был признан вменяемым. Ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.
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Обвиняемый Казакевич попросил у суда паузу для консультации с адвокатом во время допроса психиатра, который консультировал его в 2014 году после суицидов.
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