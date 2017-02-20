МИНСК, 21 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске троих мужчин, подозреваемых в совершении серии квартирных краж по всей республике, сообщили Sputnik во вторник в УСК по Минску.

По информации следователей, в группу входили двое ранее судимых жителей Мозыря, и одного уроженца Азербайджана – во время задержания у подозреваемых в тайнике машины нашли ювелирные изделия, украденные из квартир.

"По имеющейся у сотрудников милиции информации, мужчины причастны к совершению серии квартирных краж на территории Беларуси в период с 2015 по 2017 годы", – сказали в УСК.

В свою очередь в ГУВД Мингорисполкома сообщили, что в квартиры злоумышленники проникали, подбирая ключа или открывая двери отмычками.

"Похищали золотые изделия и деньги, не нарушая порядок в квартире, поэтому хозяева не сразу могли установить, что стали жертвой домушников. Также злоумышленники, уходя, аккуратно закрывали за собой дверь", – уточнили в ГУВД.

По словам правоохранителей, замки любой сложности не представляли для них проблем. Сейчас подозреваемые задержаны, с мужчинами работают следователи.