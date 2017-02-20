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УСК о наезде на ребенка на санках в Гродно: назначены экспертизы
21.02.2017 16:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 фев – Sputnik. Управление Следственного комитета по Гродненской области назначило ряд экспертиз по факту травмирования на пешеходном переходе в Гродно маленького ребенка, сообщил Sputnik во вторник официальный представитель УСК Сергей Шершеневич.
Трагедия в областном центре произошла в воскресенье 19 февраля: на улице Репина грузовой автомобиль Mercedes-Benz
"Для полного и объективного выяснения обстоятельств произошедшего назначены транспортно-трасологическая и автотехническая экспертизы", — сказал Шершеневич, уточнив, что они помогут следователям установить обстоятельства ДТП и определил техническое состояние автомобиля на момент аварии.
Как ранее проинформировали в УСК, наезд водителем грузовика – 30-летним гродненцем – был совершен, когда мать пострадавшей девочки переходила проезжую часть и тянула за собой санки.
По данным следствия, мужчина в момент ДТП был трезв, в отношении него УСК было возбуждено дело по ч. 2 ст. 317 УК — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.
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Назначенные исследования позволят выяснить обстоятельства ДТП, а также установить техническое состояние грузовика на момент аварии.
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