МИНСК, 21 фев — Sputnik. Обвиняемый в совершении преступлений в ТЦ "Новая Европа" Владислав Казакевич осознавал, что за совершенные им преступления ему грозит до 15 лет лишения свободы. Такой вывод можно сделать из протоколов допроса следователями, которые зачитал во вторник в зале суда прокурор.



© Sputnik / Виктор Толочко Казакевич: хорошие мечты не сбудутся, поэтому реализовал плохие

На стадии предварительного расследования Казакевич заявил следователям, что осознает, что поскольку он был несовершеннолетним в момент совершения преступления, ему грозит не более 15 лет лишения свободы.

Сначала, он рассчитывал на то, что к нему применят исключительную меру наказания, но потом узнал, что ему грозит до 15 лет лишения свободы. И тот факт, что к нему не применят смертную казнь, его разочаровал.

Следователи спрашивали у Казакевича, знает ли он, каким образом приводится в исполнение смертные приговоры в Беларуси, он сказал, что знает.

В ходе допроса сегодня в суде он пояснил, что узнавал в интернете, через поисковик, к кому применяется в Беларуси смертная казнь.