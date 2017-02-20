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Активисты снова пытались попасть на стройплощадку в Куропатах

21.02.2017 17:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 фев — Sputnik. Активисты попытались проникнуть на строительную площадку бизнес-центра, возводимого вблизи урочища Куропаты, передает корреспондент Sputnik с места событий.

Оппозиционные активисты и местные жители с понедельника сражаются со строительством бизнес-центра на улице Мирошниченко. По мнению защитников территории, она еще входит в охранную зону и слишком близка к мемориалу. Накануне у стройплощадки была поставлена палатка, однако позже строители ее перенесли за ограду стройплощадки.

Активисты снова пытались попасть на стройплощадку в Куропатах
© Sputnik / Виктор Толочко
Палатка возле стройплощадки

Вечером во вторник около десятка активистов незарегистрированной в Беларуси организации "Молодой фронт" и столько же местных жителей собрались у стройплощадки. Некоторые из них призвали снести строительный забор и установить на площадке палатку. Местный житель по имени Сергей попытался вырвать фрагмент забора, однако строители вступили с ним в короткую схватку и не дали ему испортить имущество.

Активисты снова пытались попасть на стройплощадку в Куропатах
© Sputnik / Виктор Толочко
Местный житель призвал рабочих "вспомнить о совести"

Своим мотивом Сергей назвал то, что строительство ведется "на костях". Также он призвал рабочих "вспомнить о совести".

Акция "Молодого фронта" не была санкционирована властями, сотрудников правоохранительных органов на месте не было. Между тем, активисты незарегистрированной организации пообещали "защищать Куропаты до последнего".

 
Теги: Минск
 
 
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Местный житель и несколько его единомышленников попытались разобрать забор строительной площадки на улице Мирошниченко, однако им помешали строители.

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