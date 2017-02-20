МИНСК, 21 фев — Sputnik. Проводится проверка по факту сопротивления сотруднику внутренних дел 26-летним молодым человеком, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел в ночь на 21 февраля в Слуцке. Экипажем ГАИ был остановлен Volkswagen Sharan, которым управлял 21-летний местный житель. Выяснилось, что молодой человек не имеет права управления транспортными средствами, и его для разбирательства пригласили в патрульную машину.

При этом 26-летний пассажир минивэна потребовал не задерживать водителя и не привлекать его к ответственности, всячески мешая составлению протокола и неоднократно пытаясь открыть дверь патрульной машины.

Агрессивный "защитник" на требования успокоиться не отреагировал, и при попытке надеть на него наручники ударил инспектора по лицу. Пассажира задержали и доставили в Слуцкий РОВД.

Правоохранители отметили, что речь может идти и о привлечении к уголовной ответственности пассажира.