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Буйный пассажир, защищавший бесправника, ударил инспектора ГАИ в лицо

21.02.2017 18:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 фев — Sputnik. Проводится проверка по факту сопротивления сотруднику внутренних дел 26-летним молодым человеком, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Буйный пассажир, защищавший бесправника, ударил инспектора ГАИ в лицо
© flickr.com/ Shaheer Shahid
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Инцидент произошел в ночь на 21 февраля в Слуцке. Экипажем ГАИ был остановлен Volkswagen Sharan, которым управлял 21-летний местный житель. Выяснилось, что молодой человек не имеет права управления транспортными средствами, и его для разбирательства пригласили в патрульную машину.

При этом 26-летний пассажир минивэна потребовал не задерживать водителя и не привлекать его к ответственности, всячески мешая составлению протокола и неоднократно пытаясь открыть дверь патрульной машины.

Агрессивный "защитник" на требования успокоиться не отреагировал, и при попытке надеть на него наручники ударил инспектора по лицу. Пассажира задержали и доставили в Слуцкий РОВД.

Правоохранители отметили, что речь может идти и о привлечении к уголовной ответственности пассажира.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Парень при составлении протокола на водителя вел себя агрессивно, а при попытке надеть на него наручники ударил по лицу инспектора.

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