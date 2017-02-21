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Брестские спасатели предотвратили попытку суицида

21.02.2017 23:17 — ЧП | Tut.by  
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21 февраля сотрудники МЧС спасли мужчину, который грозился спрыгнуть с балкона 14-го этажа, сообщили в областном управлении МЧС.

Сообщение об инциденте спасателям поступило в 18.17. Обратившийся рассказал о том, что в Бресте на улице Интернациональной на балконе 14-го этажа на руках висит мужчина.

Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили, что мужчина не свисал, а сидел на ограждении балкона лестничной клетки. Брестчанин вел себя неадекватно и угрожал спрыгнуть при попытке к нему приблизиться или выдвинуть к нему автолестницу.

Спасатели оперативно растянули под местом предполагаемого падения натяжное полотно.

Работники МЧС, наблюдая за угрожавшим спрыгнуть человеком через расположенное рядом с балконом окно квартиры, подобрали момент, когда он потерял равновесие и упал на пол балкона. Затем подбежали к нему, прижали к полу и связали спасательной веревкой. После чего передали сотрудникам РОВД.

 
Теги: Брест
 
 
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Спасатели не дали мужчине спрыгнуть с балкона на 14-ом этаже здания.

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