21 февраля сотрудники МЧС спасли мужчину, который грозился спрыгнуть с балкона 14-го этажа, сообщили в областном управлении МЧС.

Сообщение об инциденте спасателям поступило в 18.17. Обратившийся рассказал о том, что в Бресте на улице Интернациональной на балконе 14-го этажа на руках висит мужчина.

Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили, что мужчина не свисал, а сидел на ограждении балкона лестничной клетки. Брестчанин вел себя неадекватно и угрожал спрыгнуть при попытке к нему приблизиться или выдвинуть к нему автолестницу.

Спасатели оперативно растянули под местом предполагаемого падения натяжное полотно.

Работники МЧС, наблюдая за угрожавшим спрыгнуть человеком через расположенное рядом с балконом окно квартиры, подобрали момент, когда он потерял равновесие и упал на пол балкона. Затем подбежали к нему, прижали к полу и связали спасательной веревкой. После чего передали сотрудникам РОВД.