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Устроивший резню в ТЦ разочарован, что не подпадает под смертную казнь

21.02.2017 17:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 фев — Sputnik. Обвиняемый в совершении преступлений в ТЦ "Новая Европа" Владислав Казакевич осознавал, что за совершенные им преступления ему грозит до 15 лет лишения свободы. Такой вывод можно сделать из протоколов допроса следователями, которые зачитал во вторник в зале суда прокурор.

Устроивший резню в ТЦ разочарован, что не подпадает под смертную казнь
© Sputnik / Виктор Толочко
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В Мингорсуде во вторник продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении Владислава Казакевича, который воскресным вечером 8 октября 2016 года с бензопилой и топором напал на женщин в ТЦ "Новая Европа". В результате полученных травм одна из них погибла, две получили ранения. Суд по делу начался в понедельник, в его ходе Казакевич заявил, что признает свою вину.

На стадии предварительного расследования Казакевич заявил следователям, что осознает, что поскольку он был несовершеннолетним в момент совершения преступления, ему грозит не более 15 лет лишения свободы.

Сначала он рассчитывал на то, что к нему применят исключительную меру наказания, но потом узнал, что ему грозит до 15 лет лишения свободы. И тот факт, что к нему не применят смертную казнь, его разочаровал.

Следователи спрашивали у Казакевича, знает ли он, каким образом приводятся в исполнение смертные приговоры в Беларуси, он сказал, что знает.

В ходе допроса сегодня в суде он пояснил, что узнавал в интернете, через поисковик, к кому применяется в Беларуси смертная казнь.

После проведенной психиатрической экспертизы Казакевич был признан вменяемым. Ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Обвиняемый Казакевич в ходе предварительного расследования признавался, что рассчитывал, что за его преступления к нему применят высшую меру.

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