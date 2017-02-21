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Группа "аккуратных" домушников задержана в Минске
21.02.2017 14:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске троих мужчин, подозреваемых в совершении серии квартирных краж по всей республике, сообщил Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.
© Фото: СК Беларуси
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По информации следователей, в группу входили двое ранее судимых жителей Мозыря и один уроженец Азербайджана – во время задержания у подозреваемых в тайнике машины нашли ювелирные изделия, украденные из квартир.
"По имеющейся у сотрудников милиции информации, мужчины причастны к совершению серии квартирных краж на территории Беларуси в период с 2015 по 2017 годы", – сказал Климович.
В свою очередь в ГУВД Мингорисполкома сообщили, что в квартиры злоумышленники проникали, подбирая ключа или открывая двери отмычками.
"Похищали золотые изделия и деньги, не нарушая порядок в квартире, поэтому хозяева не сразу могли установить, что стали жертвой домушников. Также злоумышленники, уходя, аккуратно закрывали за собой дверь", – уточнили в ГУВД.
По словам правоохранителей, замки любой сложности не представляли для них проблем. Сейчас подозреваемые задержаны, с мужчинами работают следователи.
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По словам правоохранителей, замки любой сложности не представляли никаких проблем для злоумышленников.
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