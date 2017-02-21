﻿ Группа "аккуратных" домушников задержана в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Группа "аккуратных" домушников задержана в Минске

21.02.2017 14:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 21 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске троих мужчин, подозреваемых в совершении серии квартирных краж по всей республике, сообщил Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

Группа "аккуратных" домушников задержана в Минске
© Фото: СК Беларуси
УСК: домушники в Витебске обворовали 29 квартир

По информации следователей, в группу входили двое ранее судимых жителей Мозыря и один уроженец Азербайджана – во время задержания у подозреваемых в тайнике машины нашли ювелирные изделия, украденные из квартир. 

"По имеющейся у сотрудников милиции информации, мужчины причастны к совершению серии квартирных краж на территории Беларуси в период с 2015 по 2017 годы", – сказал Климович.

В свою очередь в ГУВД Мингорисполкома сообщили, что в квартиры злоумышленники проникали, подбирая ключа или открывая двери отмычками. 

"Похищали золотые изделия и деньги, не нарушая порядок в квартире, поэтому хозяева не сразу могли установить, что стали жертвой домушников. Также злоумышленники, уходя, аккуратно закрывали за собой дверь", – уточнили в ГУВД.

По словам правоохранителей, замки любой сложности не представляли для них проблем. Сейчас подозреваемые задержаны, с мужчинами работают следователи. 

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам правоохранителей, замки любой сложности не представляли никаких проблем для злоумышленников.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Психиатр поставил устроившему резню в ТЦ "Европа" несколько диагнозов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика