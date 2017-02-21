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Милиция задержала в Гродно ночного уличного грабителя

21.02.2017 10:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гродно неработающего местного жителя, который подозревается в совершении ночных грабежей граждан в областном центре, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.

Милиция задержала в Гродно ночного уличного грабителя
© Sputnik/
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Два нападения на случайных прохожих были зафиксированы ночью в воскресенье 19 февраля.

"В обоих случаях подозреваемый под угрозой применения насилия требовал передачи имущества от своих жертв", – сказали в УВД.

В милиции также сообщили, что в первом случае добычей грабителя стал пакет с бутылкой водки, пива и пачкой сигарет, а в другом – куртка, мобильный телефон и связка ключей. 

По данным правоохранителей, потерпевшие сразу обратились в милицию и в ходе оперативно-розыскных мероприятий грабитель – местный житель 1988 года рождения – был задержан. В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В первом случае добычей грабителя стал с бутылкой водки, пива и пачкой сигарет, а в другом – куртка, мобильный телефон и связка ключей.

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