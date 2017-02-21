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СК о дачных фальшивомонетчиках: поддельные 20-рублевки еще где-то ходят
22.02.2017 08:48 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 фев – Sputnik. Поддельные 20-рублевые купюры, которые изготавливали и сбывали в Минской области задержанные фальшивомонетчики, могут еще находиться в обращении, сообщил Sputnik в среду официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.
© Sputnik / Виктор Толочко
Задержали двух неработающих мужчин 17 февраля: один из них на даче в Смолевичском районе печатал фальшивки, а другой сбывал. Всего фальшивомонетчики распространили более 200 поддельных купюр.
"Следователями совместно с сотрудниками милиции часть поддельных денежных знаков изъята. Полагаем, что в обороте могут еще находиться поддельные купюры номиналом 20 рублей с серийным номером "СК 8387976" образца 2009 года", – сказал Климович.
По его словам, фальшивками злоумышленники рассчитывались в магазинах, маршрутках, киосках "Минсктранса", при покупке недорогих товаров с рук.
Климович также уточнил, что в отношении мужчин по материалам проверки, УБЭП ГУВД Мингорисполкома возбуждено уголовное дело.
В СК призвали граждан сверить номера имеющихся у них 20-реблевых купюр и при обнаружении подделок обратиться в правоохранительные органы.
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В СК призвали граждан сверить номера имеющихся у них 20-реблевых купюр и при обнаружении подделок обратиться в правоохранительные органы.
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