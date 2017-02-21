МИНСК, 22 фев – Sputnik. Поддельные 20-рублевые купюры, которые изготавливали и сбывали в Минской области задержанные фальшивомонетчики, могут еще находиться в обращении, сообщил Sputnik в среду официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.



© Sputnik / Виктор Толочко МВД: задержаны фальшивомонетчики, печатавшие деньги на даче

Задержали двух неработающих мужчин 17 февраля: один из них на даче в Смолевичском районе печатал фальшивки, а другой сбывал. Всего фальшивомонетчики распространили более 200 поддельных купюр.

"Следователями совместно с сотрудниками милиции часть поддельных денежных знаков изъята. Полагаем, что в обороте могут еще находиться поддельные купюры номиналом 20 рублей с серийным номером "СК 8387976" образца 2009 года", – сказал Климович.

По его словам, фальшивками злоумышленники рассчитывались в магазинах, маршрутках, киосках "Минсктранса", при покупке недорогих товаров с рук.

Климович также уточнил, что в отношении мужчин по материалам проверки, УБЭП ГУВД Мингорисполкома возбуждено уголовное дело.

В СК призвали граждан сверить номера имеющихся у них 20-реблевых купюр и при обнаружении подделок обратиться в правоохранительные органы.

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