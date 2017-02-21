﻿ В Пинске мужчина пытался обменять поддельные 5 тысяч рублей, которые ему выдал банкомат в Москве. 21.by
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В Пинске мужчина пытался обменять поддельные 5 тысяч рублей, которые ему выдал банкомат в Москве

22.02.2017 09:56 — ЧП | Tut.by  
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Безработный пытался обменять в пинском банке фальшивые 5 тысяч российских рублей, сообщили TUT.BY в пресс-службе Брестского облисполкома.

Мужчина является гражданином Молдовы, а проживает в Калужской области России. 21 февраля его задержали правоохранители в отделении банка по улице Завальной, после того, как он предъявил кассиру поддельную банкноту. Фальшивка изготовлена способом капельно-струйной печати.

Как пояснил молдованин, купюру достоинством 5 тысяч российских рублей ему выдал банкомат Сбербанка России в городе Москва. О том, что банкнота поддельная он не знал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье за хранение поддельных денег (ч.1 ст.221 УК).

 
 
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