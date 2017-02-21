Безработный пытался обменять в пинском банке фальшивые 5 тысяч российских рублей, сообщили TUT.BY в пресс-службе Брестского облисполкома.

Мужчина является гражданином Молдовы, а проживает в Калужской области России. 21 февраля его задержали правоохранители в отделении банка по улице Завальной, после того, как он предъявил кассиру поддельную банкноту. Фальшивка изготовлена способом капельно-струйной печати.

Как пояснил молдованин, купюру достоинством 5 тысяч российских рублей ему выдал банкомат Сбербанка России в городе Москва. О том, что банкнота поддельная он не знал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье за хранение поддельных денег (ч.1 ст.221 УК).