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Смертельное ДТП с BMW в Мозыре: мужчины не были пристегнуты
22.02.2017 10:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 фев – Sputnik. Водитель и погибший пассажир автомобиля BMW, перевернувшегося в Мозыре, на момент аварии не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Авария в райцентре произошла около в 23:50 накануне:
"Водитель и пассажир не были пристегнуты ремнем безопасности", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что в результате аварии тяжелые травмы получил 27-летний пассажир BMW – мужчина умер на месте аварии. Водитель тоже был серьезно травмирован, его бригада скорой медицинской помощи доставила в травматологическое отделение Мозырской центральной районной больницы.
Как сообщили очевидцы ДТП в социальных сетях, машина вылетела в кювет во время обгона автобуса.
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В ГАИ полагают, что авария произошла из-за того, что 25-летний водитель не справился с управлением.
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