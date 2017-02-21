МИНСК, 22 фев – Sputnik. Водитель и погибший пассажир автомобиля BMW, перевернувшегося в Мозыре, на момент аварии не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария в райцентре произошла около в 23:50 накануне: машина BMW 525 перевернулась на улице Пролетарской . По предварительной версии, 25-летний водитель, житель Лепеля, на закруглении дороги не справился с управлением.

"Водитель и пассажир не были пристегнуты ремнем безопасности", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что в результате аварии тяжелые травмы получил 27-летний пассажир BMW – мужчина умер на месте аварии. Водитель тоже был серьезно травмирован, его бригада скорой медицинской помощи доставила в травматологическое отделение Мозырской центральной районной больницы.

Как сообщили очевидцы ДТП в социальных сетях, машина вылетела в кювет во время обгона автобуса.