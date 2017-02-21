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Минчанину за убийство жены суд назначил 11 лет лишения свободы

22.02.2017 10:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 фев — Sputnik. Суд Партизанского района Минска признал минчанина Андрея Тиханкова в умышленном убийстве бывшей жены и назначил 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима, передает корреспондент Sputnik в среду из зала суда.

Минчанину за убийство жены суд назначил 11 лет лишения свободы
© Sputnik / Виктор Толочко
Убийство минчанки: бывший муж признал вину и плакал в суде

Минчанка Людмила Тиханкова пропала в мае 2013 года. Ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в Вилейском водохранилище лишь спустя три года. По подозрению в совершении преступления был задержан бывший муж убитой. Позже он сознался в убийстве, которое произошло в гараже. В суде обвиняемый подтвердил свое признание и расплакался. На прениях прокурор Игорь Сенев просил назначить Тиханкову 12 лет лишения свободы, а адвокат — ограничение свободы.

Решение суда  Тиханков выслушал в верхней одежде.

Суд  также постановил взыскать с Тиханкова 15 тысяч белорусских рублей в пользу брата убитой женщины в качестве компенсации морального вреда.

Банковские карточки, два диплома о высшем образовании убитой, нательный крестик, деньги, кулон будут передана дочери убитой.

Более 10 кирпичей и сумку, в которой было обнаружено тело женщины, суд постановил уничтожить. 

Срок отбывания наказания Тиханкову зачтут с 10 октября 2016 года. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней. Адвокат  Владимир Соколов заявил журналистам, что будет обжаловать приговор.

 
Теги: Минск
 
 
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Уголовное дело об убийстве минчанки, тело которой было обнаружено в Вилейском водохранилище 30 сентября 2016 года, суд рассматривал с 13 февраля.

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