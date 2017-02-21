БРЕСТ, 22 фев – Sputnik. Спасатели предотвратили попытку суицида молодого человека в Бресте, сообщили Sputnik в Брестском областном УМЧС.



© Sputnik / Констанция Ждановская Молодой безработный могилевчанин выпрыгнул из окна 4-го этажа

Сообщение о том, что на балконе 14-го этажа дома по улице Интернациональной на руках висит человек поступило в дежурную часть во вторник в 18:17.

"Работники МЧС прибыли на место инцидента. На ограждении балкона незадымляемой лестничной клетки 14-го этажа жилого дома сидел человек, вел себя неадекватно, угрожая спрыгнуть при попытке к нему приблизиться или выдвинуть к нему автолестницу", – сказали в МЧС.

Под местом предполагаемого падения растянули спасательное полотно.

По словам спасателей, работники МЧС наблюдали за угрожавшим спрыгнуть человеком через расположенное рядом с балконом окно квартиры. Затем в момент, когда он потерял равновесие и упал на пол балкона, подбежали к нему, прижали к полу и связали спасательной веревкой.

После этого работники МЧС передали спасенного молодого человека сотрудникам РОВД.