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Сотрудники МЧС помешали жителю Бреста спрыгнуть с 14-го этажа

22.02.2017 10:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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БРЕСТ, 22 фев – Sputnik. Спасатели предотвратили попытку суицида молодого человека в Бресте, сообщили Sputnik в Брестском областном УМЧС.

Сотрудники МЧС помешали жителю Бреста спрыгнуть с 14-го этажа
© Sputnik / Констанция Ждановская
Молодой безработный могилевчанин выпрыгнул из окна 4-го этажа

Сообщение о том, что на балконе 14-го этажа дома по улице Интернациональной на руках висит человек поступило в дежурную часть во вторник в 18:17.

"Работники МЧС прибыли на место инцидента. На ограждении балкона незадымляемой лестничной клетки 14-го этажа жилого дома сидел человек, вел себя неадекватно, угрожая спрыгнуть при попытке к нему приблизиться или выдвинуть к нему автолестницу", – сказали в МЧС.

Под местом предполагаемого падения растянули спасательное полотно.

По словам спасателей, работники МЧС наблюдали за угрожавшим спрыгнуть человеком через расположенное рядом с балконом окно квартиры. Затем в момент, когда он потерял равновесие и упал на пол балкона, подбежали к нему, прижали к полу и связали спасательной веревкой.

После этого работники МЧС передали спасенного молодого человека сотрудникам РОВД.

 
Теги: Брест
 
 
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После спасения угрожавшего спрыгнуть молодого человека передали сотрудникам РОВД.

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