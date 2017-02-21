МИНСК, 22 фев – Sputnik. Житель Гомеля принес в районный отдел милиции Добруша раритетный наган, сообщили Sputnik в УВД Гомельского облисполкома.

По информации правоохранителей, револьвер 38-летний мужчина нашел во время ремонта в доме, где раньше жил его дед.

"Удивлению сотрудников дежурной части не было предела, ведь перед ними предстал удивительный экземпляр – револьвер "Наган" калибра 7,62 миллиметра", – сказали в управлении.

Там также сообщили, что наган номерной – №988, был изготовлен в 1917 году на Тульском императорском Петра Великого оружейном заводе.

По данным милиции, оружие сохранилось очень хорошо и было полностью исправно, по револьверу была назначена баллистическая экспертиза.

В УВД напомнили, что граждане, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности – принести опасные предметы можно в любое ближайшее отделение милиции.