﻿ Милиция задержала в Минске недавно "откинувшегося" эксгибициониста. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Милиция задержала в Минске недавно "откинувшегося" эксгибициониста

22.02.2017 11:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 фев — Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске 36-летнего мужчину, неоднократно совершавшего хулиганские действия в отношении столичных жителей, сообщили Sputnik в среду в ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители отметили, что мужчина, ранее неоднократно судимый житель Минска, в очередной раз вышел из мест лишения свободы 15 февраля.

"Уже 18 февраля (мужчина — Sputnik) демонстрировал свои половые органы в общественном месте, чем явно проявлял неуважение к обществу и грубо нарушал общественный порядок", — рассказали в ГУВД.

Об очередном инциденте в милицию сообщила женщина. Позже стало известно, что случай был не единичным.

В отношении задержанного Ленинский (города Минска) РОСК возбудил уголовное дело по ч.1 ст.339 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Беларуси. По этой статье срок наказания составляет до трех лет лишения свободы.

Милиция просит пострадавших от действий мужчины, изображенного на фото, обращаться в Ленинское РУВД г.Минска (2- ой Велосипедный пер., 9). Тел. 8 (029) 356-02-20 (дежурная часть), 8 (029) 612-23-75 или 102.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
36-летний минчанин был неоднократно судим, последний раз он освободился 15 февраля и уже спустя три дня на него поступила жалоба в милицию.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Раритетный "императорский" наган сдал в милицию житель Гомеля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика