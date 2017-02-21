МИНСК, 22 фев — Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске 36-летнего мужчину, неоднократно совершавшего хулиганские действия в отношении столичных жителей, сообщили Sputnik в среду в ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители отметили, что мужчина, ранее неоднократно судимый житель Минска, в очередной раз вышел из мест лишения свободы 15 февраля.

"Уже 18 февраля (мужчина — Sputnik) демонстрировал свои половые органы в общественном месте, чем явно проявлял неуважение к обществу и грубо нарушал общественный порядок", — рассказали в ГУВД.

Об очередном инциденте в милицию сообщила женщина. Позже стало известно, что случай был не единичным.

В отношении задержанного Ленинский (города Минска) РОСК возбудил уголовное дело по ч.1 ст.339 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Беларуси. По этой статье срок наказания составляет до трех лет лишения свободы.

Милиция просит пострадавших от действий мужчины, изображенного на фото, обращаться в Ленинское РУВД г.Минска (2- ой Велосипедный пер., 9). Тел. 8 (029) 356-02-20 (дежурная часть), 8 (029) 612-23-75 или 102.