﻿﻿ МЧС: Peugeot горел открытым пламенем ночью в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

МЧС: Peugeot горел открытым пламенем ночью в Минске

22.02.2017 11:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 фев — Sputnik. Легковой автомобиль "Пежо 307", 2002 года выпуска горел минувшей ночью на улице Горецкого в Минске, сообщили в Минском городском управлении МЧС.

МЧС: Peugeot горел открытым пламенем ночью в Минске
© flickr.com/ Vassilis
Три легковых автомобиля сгорели на Витебщине за сутки

"Когда пожарные-спасатели прибыли на место вызова, наблюдалось открытое пламенное горение автомобиля", — уточнили в МЧС.

Пожар был оперативно ликвидирован. У хэтчбека были повреждены моторный отсек, лобовое стекло, панель приборов, обшивка потолка, закопчен салон.

Пострадали также стоящие рядом автомобили. Огонь повредил лакокрасочное покрытие правого переднего крыла и двери, а также зеркало и молдинг припаркованного с одной стороны VW Golf и лакокрасочное покрытие и левую дверь Fiat Punto, стоящего с другой стороны.

Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке автомобиля.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Огонь повредил также и стоявшие рядом автомобили, пострадало лакокрасочное покрытие, зеркала и молдинги.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Бресте неизвестный выкрутил в подъезде светодиодных лампочек на 700 долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика