МИНСК, 22 фев — Sputnik. Легковой автомобиль "Пежо 307", 2002 года выпуска горел минувшей ночью на улице Горецкого в Минске, сообщили в Минском городском управлении МЧС.

"Когда пожарные-спасатели прибыли на место вызова, наблюдалось открытое пламенное горение автомобиля", — уточнили в МЧС.

Пожар был оперативно ликвидирован. У хэтчбека были повреждены моторный отсек, лобовое стекло, панель приборов, обшивка потолка, закопчен салон.

Пострадали также стоящие рядом автомобили. Огонь повредил лакокрасочное покрытие правого переднего крыла и двери, а также зеркало и молдинг припаркованного с одной стороны VW Golf и лакокрасочное покрытие и левую дверь Fiat Punto, стоящего с другой стороны.

Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке автомобиля.