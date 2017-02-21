|
МЧС: Peugeot горел открытым пламенем ночью в Минске
22.02.2017 11:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 фев — Sputnik. Легковой автомобиль "Пежо 307", 2002 года выпуска горел минувшей ночью на улице Горецкого в Минске, сообщили в Минском городском управлении МЧС.
"Когда пожарные-спасатели прибыли на место вызова, наблюдалось открытое пламенное горение автомобиля", — уточнили в МЧС.
Пожар был оперативно ликвидирован. У хэтчбека были повреждены моторный отсек, лобовое стекло, панель приборов, обшивка потолка, закопчен салон.
Пострадали также стоящие рядом автомобили. Огонь повредил лакокрасочное покрытие правого переднего крыла и двери, а также зеркало и молдинг припаркованного с одной стороны VW Golf и лакокрасочное покрытие и левую дверь Fiat Punto, стоящего с другой стороны.
Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке автомобиля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Огонь повредил также и стоявшие рядом автомобили, пострадало лакокрасочное покрытие, зеркала и молдинги.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии