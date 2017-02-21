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Минчанину за убийство жены суд назначил 11 лет лишения свободы
22.02.2017 10:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 фев — Sputnik. Суд Партизанского района Минска признал минчанина Андрея Тиханкова виновным в умышленном убийстве бывшей жены и назначил 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима, передает корреспондент Sputnik в среду из зала суда.
© Sputnik / Виктор Толочко
Минчанка Людмила Тиханкова пропала в мае 2013 года. Ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в Вилейском водохранилище лишь спустя три года. По подозрению в совершении преступления был задержан бывший муж убитой. Позже он сознался в убийстве, которое произошло в гараже. В суде обвиняемый
Суд также постановил взыскать с Тиханкова 15 тысяч белорусских рублей в пользу брата убитой женщины в качестве компенсации морального вреда.
Банковские карточки, два диплома о высшем образовании убитой, нательный крестик, деньги, кулон будут переданы дочери убитой.
Более 10 кирпичей и сумку, в которой было обнаружено тело женщины, суд постановил уничтожить.
Срок отбывания наказания Тиханкову зачтут с 10 октября 2016 года. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней. Адвокат Владимир Соколов заявил журналистам, что будет обжаловать приговор.
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Уголовное дело об убийстве минчанки, тело которой было обнаружено в Вилейском водохранилище 30 сентября 2016 года, суд рассматривал с 13 февраля.
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