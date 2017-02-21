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После полутора месяцев поисков молодого жителя Речицы нашли мертвым
22.02.2017 14:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 фев – Sputnik. Молодой житель Речицы Кирилл Цыганков был найден мертвым после полутора месяцев поисков, сообщили в среду в поисково-спасательном отряде "Симуран".
Цыганков пропал поздним вечером 3 января: ушел с территории буровой около деревни Доброгоша (Жлобинский район), с тех пор информации о его местонахождении не было.
Спустя несколько недель поисков 22-летнего молодого человека его тело нашли волонтеры и сотрудники правоохранительных органов. Администрация "Симурана" не комментирует обстоятельства гибели и обнаружения трупа мужчины.
Пока не известно, погиб ли Цыганков в результате несчастного случая, или же его смерть имеет криминальный след.
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Молодой житель Речицы пропал еще 3 января – ушел вечером с буровой в Жлобинском районе и не выходил на связь.
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