МИНСК, 22 фев – Sputnik. Молодой житель Речицы Кирилл Цыганков был найден мертвым после полутора месяцев поисков, сообщили в среду в поисково-спасательном отряде "Симуран".

Цыганков пропал поздним вечером 3 января: ушел с территории буровой около деревни Доброгоша (Жлобинский район), с тех пор информации о его местонахождении не было.

Спустя несколько недель поисков 22-летнего молодого человека его тело нашли волонтеры и сотрудники правоохранительных органов. Администрация "Симурана" не комментирует обстоятельства гибели и обнаружения трупа мужчины.

Пока не известно, погиб ли Цыганков в результате несчастного случая, или же его смерть имеет криминальный след.