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Минчанка пытались ввезти в Беларусь из Эквадора листья коки

22.02.2017 15:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 фев – Sputnik. Работники Гродненской региональной таможни нашли в личных вещах туристов-минчан листья коки, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Минчанка пытались ввезти в Беларусь из Эквадора листья коки
© Фото: УВД Миноблисполкома
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Белорусские граждане возвращались на родину из Эквадора и ехали на машине через пункт пропуска "Бенякони". 

"В ходе проведения таможенного контроля в личных вещах пассажирки обнаружены бумажный пакет и три полиэтиленовых пакета с листьями зеленого цвета", – сказали в ГТК.

Эксперты Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области подтвердили, что изъятое является опасным наркотическим средством – кокаиновым листом, общий вес которого составил более 20 граммов.

По факту в отношении жительницы Минска было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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По факту в отношении жительницы Минска было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328 Уголовного кодекса.

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