|
Минчанка пытались ввезти в Беларусь из Эквадора листья коки
22.02.2017 15:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 фев – Sputnik. Работники Гродненской региональной таможни нашли в личных вещах туристов-минчан листья коки, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете Беларуси.
© Фото: УВД Миноблисполкома
Белорусские граждане возвращались на родину из Эквадора и ехали на машине через пункт пропуска "Бенякони".
"В ходе проведения таможенного контроля в личных вещах пассажирки обнаружены бумажный пакет и три полиэтиленовых пакета с листьями зеленого цвета", – сказали в ГТК.
Эксперты Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области подтвердили, что изъятое является опасным наркотическим средством – кокаиновым листом, общий вес которого составил более 20 граммов.
По факту в отношении жительницы Минска было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По факту в отношении жительницы Минска было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328 Уголовного кодекса.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии