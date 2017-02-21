МИНСК, 22 фев – Sputnik. Работники Гродненской региональной таможни нашли в личных вещах туристов-минчан листья коки, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете Беларуси.



© Фото: УВД Миноблисполкома УВД: закладчики спайсов уже делают тайники в лесах

Белорусские граждане возвращались на родину из Эквадора и ехали на машине через пункт пропуска "Бенякони".

"В ходе проведения таможенного контроля в личных вещах пассажирки обнаружены бумажный пакет и три полиэтиленовых пакета с листьями зеленого цвета", – сказали в ГТК.

Эксперты Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области подтвердили, что изъятое является опасным наркотическим средством – кокаиновым листом, общий вес которого составил более 20 граммов.

По факту в отношении жительницы Минска было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси.