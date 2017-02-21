Тело пропавшего 22-летнего парня спустя более полутора месяцев обнаружил рыбак. Мужчина шел вдоль реки и наткнулся на труп.

Как сообщили в УВД, видимых признаков насильственной смерти на теле парня не установлено, но окончательное заключение о причинах его смерти дадут эксперты.

Напомним, житель Речицы Кирилл Цыганков пропал 3 января. Ночью он ушел из вагончика, расположенного на территории буровой «Восточно-Доброгощанская № 1» вблизи деревни Доброгоща Жлобинского района. Больше его никто не видел.