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Парня, которого искали полтора месяца в Жлобинском районе, нашли мертвым на берегу Березины
Тело пропавшего 22-летнего парня спустя более полутора месяцев обнаружил рыбак. Мужчина шел вдоль реки и наткнулся на труп.
Как сообщили в УВД, видимых признаков насильственной смерти на теле парня не установлено, но окончательное заключение о причинах его смерти дадут эксперты.
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Тело пропавшего 22-летнего парня спустя более полутора месяцев обнаружил рыбак. Мужчина шел вдоль реки и наткнулся на труп.
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