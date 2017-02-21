﻿ Парня, которого искали полтора месяца в Жлобинском районе, нашли мертвым на берегу Березины. 21.by
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Парня, которого искали полтора месяца в Жлобинском районе, нашли мертвым на берегу Березины

22.02.2017 15:48 — ЧП | Tut.by  
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Тело пропавшего 22-летнего парня спустя более полутора месяцев обнаружил рыбак. Мужчина шел вдоль реки и наткнулся на труп.

Как сообщили в УВД, видимых признаков насильственной смерти на теле парня не установлено, но окончательное заключение о причинах его смерти дадут эксперты.

Напомним, житель Речицы Кирилл Цыганков пропал 3 января. Ночью он ушел из вагончика, расположенного на территории буровой «Восточно-Доброгощанская № 1» вблизи деревни Доброгоща Жлобинского района. Больше его никто не видел.

 
 
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Тело пропавшего 22-летнего парня спустя более полутора месяцев обнаружил рыбак. Мужчина шел вдоль реки и наткнулся на труп.

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