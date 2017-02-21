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Маршрутка с пассажирами перевернулась в Могилеве
22.02.2017 16:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 фев – Sputnik. Госавтоинспекция Могилева разыскивает очевидцев ДТП с маршрутным такси в Могилеве, в котором в перевернувшемся микроавтобусе пострадали его пассажир и несколько пассажиров, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.
© Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома
Авария в областном центре произошла накануне утром на проспекте Шмидта.
"Могилевчанин, управляя автомобилем Opel, совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении маршрутным транспортным средством", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что после столкновения маршрутка выехала на тротуар и перевернулась, а Opel врезался в другую машину той же марки.
По данным ГАИ, в аварии ранения получили водитель маршрутки и несколько ее пассажиров. В настоящее время инспекция проводит по факту ДТП проверку и разыскивает очевидцев происшествия.
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После столкновения маршрутное такси выехало на тротуар, где опрокинулось. а Opel врезался в другую машину той же марки.
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