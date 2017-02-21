МИНСК, 22 фев – Sputnik. Госавтоинспекция Могилева разыскивает очевидцев ДТП с маршрутным такси в Могилеве, в котором в перевернувшемся микроавтобусе пострадали его пассажир и несколько пассажиров, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.



© Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома Маршрутка перевернулась в Минске после столкновения с Toyota

Авария в областном центре произошла накануне утром на проспекте Шмидта.

"Могилевчанин, управляя автомобилем Opel, совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении маршрутным транспортным средством", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что после столкновения маршрутка выехала на тротуар и перевернулась, а Opel врезался в другую машину той же марки.

По данным ГАИ, в аварии ранения получили водитель маршрутки и несколько ее пассажиров. В настоящее время инспекция проводит по факту ДТП проверку и разыскивает очевидцев происшествия.