﻿ Маршрутка с пассажирами перевернулась в Могилеве. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Маршрутка с пассажирами перевернулась в Могилеве

22.02.2017 16:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 фев – Sputnik. Госавтоинспекция Могилева разыскивает очевидцев ДТП с маршрутным такси в Могилеве, в котором в перевернувшемся микроавтобусе пострадали его пассажир и несколько пассажиров, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Маршрутка с пассажирами перевернулась в Могилеве
© Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома
Маршрутка перевернулась в Минске после столкновения с Toyota

Авария в областном центре произошла накануне утром на проспекте Шмидта.

"Могилевчанин, управляя автомобилем Opel, совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении маршрутным транспортным средством", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что после столкновения маршрутка выехала на тротуар и перевернулась, а Opel врезался в другую машину той же марки.

По данным ГАИ, в аварии ранения получили водитель маршрутки и несколько ее пассажиров. В настоящее время инспекция проводит по факту ДТП проверку и разыскивает очевидцев происшествия.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После столкновения маршрутное такси выехало на тротуар, где опрокинулось. а Opel врезался в другую машину той же марки.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Дело групп "Маргаритка Маргаритка": 1100 потерпевших и $250 тыс. ущерба
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика