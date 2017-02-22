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Милиция задержала одного из защитников Куропат

22.02.2017 16:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 фев — Sputnik. Сотрудники милиции задержали активиста незарегистрированного в Беларуси "Молодого фронта" Павла Старовойтова, который протестовал портив строительства бизнес-центра в районе Куропат, сообщил Sputnik по телефону лидер "Молодого фронта" Дмитрий Дашкевич.

Милиция задержала одного из защитников Куропат
© Sputnik / Виктор Толочко
ГУВД: уголовного дела в связи с протестами в Куропатах нет

Несколько дней активисты оппозиции и местные жители протестуют против строительства бизнес-центра в районе Куропат.

"Да, сегодня сотрудниками милиции был задержан Павел Старовойтов. Два сотрудника милиции посадили его в автомобиль и повезли в Советский РУВД", — сказал Дашкевич. 

Он уточнил, что информация ряда СМИ о том, что Старовойтов ударил по видеокамере, на которую "человек в штатском" производил видеофиксацию событий в Куропатах, соответствует действительности.  

Урочище Куропаты под Минском является местом массовых захоронений жертв сталинских репрессий. По некоторым оценкам, здесь были похоронены от 30 до 200 тысяч человек. Территория урочища занимает 15 гектаров и охраняется государством. Здесь также установлен мемориальный знак от имени народа США, открытый в ходе визита в Беларусь президента США Билла Клинтона 15 января 1994 года.    

 
Теги: Минск
 
 
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Активисту белорусской оппозиции Старововйтову, не понравилось, что люди в штатском снимают на видеокамеру, как защищают урочище.

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