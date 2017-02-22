|
В Минском районе спасатели сняли 12-летнюю девочку с вышки сотовой связи
Спасатели сняли с вышки сотовой связи возле деревни Атолино 12-летнюю девочку. Она была госпитализирована с переохлаждением. Об этом сообщает пресс-служба
Вечером 22 февраля в МЧС поступило сообщение о том, что ребенок забрался на 65-метровую вышку сотовой связи и не может самостоятельно спуститься. Прибывшие на место спасатели сняли с вышки 12-летнюю девочку. Она находилась на высоте около 45 метров.
Ребенок госпитализирован с общим переохлаждением организма.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Она находилась на высоте около 45 метров.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии