﻿ В Минском районе спасатели сняли 12-летнюю девочку с вышки сотовой связи. 21.by
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В Минском районе спасатели сняли 12-летнюю девочку с вышки сотовой связи

23.02.2017 08:56 — ЧП | Tut.by  
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Спасатели сняли с вышки сотовой связи возле деревни Атолино 12-летнюю девочку. Она была госпитализирована с переохлаждением. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Вечером 22 февраля в МЧС поступило сообщение о том, что ребенок забрался на 65-метровую вышку сотовой связи и не может самостоятельно спуститься. Прибывшие на место спасатели сняли с вышки 12-летнюю девочку. Она находилась на высоте около 45 метров.

Ребенок госпитализирован с общим переохлаждением организма.

 
 
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