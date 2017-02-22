Спасатели сняли с вышки сотовой связи возле деревни Атолино 12-летнюю девочку. Она была госпитализирована с переохлаждением. Об этом сообщает пресс-служба МЧС .

Вечером 22 февраля в МЧС поступило сообщение о том, что ребенок забрался на 65-метровую вышку сотовой связи и не может самостоятельно спуститься. Прибывшие на место спасатели сняли с вышки 12-летнюю девочку. Она находилась на высоте около 45 метров.

Ребенок госпитализирован с общим переохлаждением организма.