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Спасатели сняли с вышки сотовой связи 12-летнюю девочку
23.02.2017 09:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 фев — Sputnik. Сотрудники МЧС сняли с вышки сотовой связи 12-летнюю девочку, сообщила в среду пресс-служба Минского областного управления МЧС.
Инцидент произошел накануне вечером возле деревни Атолино в Минском районе. Как отметили в МЧС, девочка самостоятельно залезла на башню сотовой связи высотой 65 метров, однако самостоятельно спуститься с нее не смогла.
При этом в пресс-службе уточнили, что ребенок сумел забраться на высоту 45 метров.
Спасатели сняли девочку с вышки и передали медикам, она была госпитализирована с переохлаждением.
Мотивы столь необычного поступка для 12-летней школьницы не сообщаются.
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Ребенку не хватило 20 метров, чтобы забраться на 65-метровую высоту, и слезть самостоятельно она уже не могла, девочку госпитализировали с переохлаждением.
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