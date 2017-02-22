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Доктора Малышеву допросят в суде над Казакевичем за закрытыми дверями
23.02.2017 11:50 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 фев — Sputnik. Врач-психиатр детского клинического психиатрического диспансера Елена Малышева, которая была вызвана в суд по делу о кровавой резне в ТЦ "Новая Европа", попросила допросить ее на закрытом судебном заседании, передает корреспондент Sputnik в четверг из зала Мингорсуда.
© Sputnik / Виктор Толочко
Продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Владислава Казакевича, который воскресным вечером 8 октября 2016 года с бензопилой и топором
В четверг суд продолжил допрос свидетелей, первой была допрошена
Свою просьбу о допросе на закрытом судебном заседании доктор Малышева пояснила тем, что может быть оглашена информация интимного характера, а в зале присутствуют журналисты и студенты МИТСО. Ее поддержали прокурор, адвокат, обвиняемый, потерпевшие высказались против. Суд удовлетворил ходатайство прокурора и попросил удалиться из зала суда всех, кто не является участниками процесса на время допроса доктора Малышевой.
Планируется, что после обеда будут допрошены в суде родители Казакевича.
После проведенной психиатрической экспертизы Казакевич
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Психиатр Елена Малышева объяснила свою просьбу о допросе "за закрытыми дверями" тем, что может быть оглашена информация интимного характера; планируется, что после...
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