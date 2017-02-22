МИНСК, 23 фев — Sputnik. Врач-психиатр детского клинического психиатрического диспансера Елена Малышева, которая была вызвана в суд по делу о кровавой резне в ТЦ "Новая Европа", попросила допросить ее на закрытом судебном заседании, передает корреспондент Sputnik в четверг из зала Мингорсуда.



© Sputnik / Виктор Толочко Психиатр рассказала, как студенту с бензопилой изменили диагноз

Продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Владислава Казакевича, который воскресным вечером 8 октября 2016 года с бензопилой и топором напал на женщин в ТЦ "Новая Европа" . В результате полученных травм одна из них погибла, две получили ранения. Суд по делу начался в понедельник, в его ходе Казакевич заявил, что признает свою вину .

В четверг суд продолжил допрос свидетелей, первой была допрошена врач-психиатр детского психдиспансера Наталья Величко .

Свою просьбу о допросе на закрытом судебном заседании доктор Малышева пояснила тем, что может быть оглашена информация интимного характера, а в зале присутствуют журналисты и студенты МИТСО. Ее поддержали прокурор, адвокат, обвиняемый, потерпевшие высказались против. Суд удовлетворил ходатайство прокурора и попросил удалиться из зала суда всех, кто не является участниками процесса на время допроса доктора Малышевой.

Планируется, что после обеда будут допрошены в суде родители Казакевича.

После проведенной психиатрической экспертизы Казакевич был признан вменяемым . Ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.