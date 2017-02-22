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Неизвестные хакеры попытались атаковать сайт Sputnik Молдова
23.02.2017 13:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 фев — Sputnik. Неизвестные хакеры совершили попытку атаковать сайт мультимедийного агентства Sputnik Молдова, из-за чего в работе сайта произошли неполадки.
На портал новостного агентства в минувшую среду с 20:58 до 21:35 была совершена DDoS-атака, передает
Как отметил руководитель информационного агентства и радио Sputnik Молдова Владимир Новосадюк, хакерская атака — инструмент тех, кто не может честно конкурировать с агентством.
"Атака на Sputnik Молдова — это попытка нейтрализовать серьезного игрока на информационном поле. Игрока, который мешает кому-то своей профессиональной работой", — заявил Новосадюк.
DDoS-атака — попытка нарушить стабильную работу сайта путем подачи большого количества ложных запросов. По информации агентства, такой вид услуги мог стоить недобросовестным конкурентам от 15 до 20 тысяч евро.
Sputnik (
Sputnik включает в себя сайты более, чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
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DDos-атака продолжалась более получаса, по словам руководителя агентства, таким образом недобросовестные конкуренты попытались нейтрализовать работу портала.
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