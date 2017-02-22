МИНСК, 23 фев — Sputnik. Неизвестные хакеры совершили попытку атаковать сайт мультимедийного агентства Sputnik Молдова, из-за чего в работе сайта произошли неполадки.

На портал новостного агентства в минувшую среду с 20:58 до 21:35 была совершена DDoS-атака, передает Sputnik Молдова . Специалисты техподдержки предприняли все возможное для скорейшего восстановления стабильной работы портала.

Как отметил руководитель информационного агентства и радио Sputnik Молдова Владимир Новосадюк, хакерская атака — инструмент тех, кто не может честно конкурировать с агентством.

"Атака на Sputnik Молдова — это попытка нейтрализовать серьезного игрока на информационном поле. Игрока, который мешает кому-то своей профессиональной работой", — заявил Новосадюк.

DDoS-атака — попытка нарушить стабильную работу сайта путем подачи большого количества ложных запросов. По информации агентства, такой вид услуги мог стоить недобросовестным конкурентам от 15 до 20 тысяч евро.

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