МИНСК, 23 фев – Sputnik. Мужчина получил тяжелые травмы в Бешенковичском районе и был госпитализирован в результате драки с односельчанином, который во время ссоры ударил его по голове видеомагнитофоном, сообщили Sputnik в УВД Витебского облисполкома.

Пострадавший с открытой черепно-мозговой травмой и острым перелом костей свода черепа в больницу Бешенковичей поступил вечером 20 февраля, врачи сообщили о нем в РОВД.

"Как выяснили правоохранители, житель одной из деревень 1960 года рождения был травмирован видеомагнитофоном. Нанесением телесных повреждений закончилось совместное распитие спиртного дома у потерпевшего", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что избил пострадавшего 30-летний односельчанин во время ссоры.

В отношении хулигана Бешенковичским райотделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси.