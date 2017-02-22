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Бешенковичи: сельчанин проломил голову знакомому видеомагнитофоном

23.02.2017 13:24 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 фев – Sputnik. Мужчина получил тяжелые травмы в Бешенковичском районе и был госпитализирован в результате драки с односельчанином, который во время ссоры ударил его по голове видеомагнитофоном, сообщили Sputnik в УВД Витебского облисполкома.

Бешенковичи: сельчанин проломил голову знакомому видеомагнитофоном
© flickr.com/ Andy Nguyen
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Пострадавший с открытой черепно-мозговой травмой и острым перелом костей свода черепа в больницу Бешенковичей поступил вечером 20 февраля, врачи сообщили о нем в РОВД.

"Как выяснили правоохранители, житель одной из деревень 1960 года рождения был травмирован видеомагнитофоном. Нанесением телесных повреждений закончилось совместное распитие спиртного дома у потерпевшего", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что избил пострадавшего 30-летний односельчанин во время ссоры. 

В отношении хулигана Бешенковичским райотделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси. 

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении хулигана Бешенковичским райотделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси.

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