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"Щипача" ищет милиция в Минске: вор попал на видео камер наблюдения
23.02.2017 13:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 фев – Sputnik. Столичные правоохранители разыскивают мужчину, который подозревается в совершении хищений кошельков у граждан, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.
© Sputnik Константин Чалабов
Кражи были совершены в Советском районе столицы: 27 декабря прошлого года в гардеробе кафе, расположенного на улице Кульман, у одного из посетителей был тайно похищен кошелек с банковскими картами, которыми злоумышленник пытался воспользоваться.
"Этот же мужчина 12 февраля в ресторане "Лидо" украл кошелек из сумки посетителя", – сказали в ГУВД.
Там также сообщили, что во второй раз вор сумел снять с украденных банковских карточек деньги.
По данным милиции, подозреваемому на вид 25-30 лет, его рост составляет около 180–185 сантиметров, мужчина имеет худощавое телосложение, волосы темные короткие, есть залысины В ГУВД просят граждан, которым что-либо известно о разыскиваемом, сообщить о нем в Советское РУВД.
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С похищенных злоумышленником в ресторане "Лидо" банковских карт ему удалось снять наличные.
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