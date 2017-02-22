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"Щипача" ищет милиция в Минске: вор попал на видео камер наблюдения

23.02.2017 13:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 фев – Sputnik. Столичные правоохранители разыскивают мужчину, который подозревается в совершении хищений кошельков у граждан, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.

"Щипача" ищет милиция в Минске: вор попал на видео камер наблюдения
© Sputnik Константин Чалабов
Ничего святого: главбух украла у Мозырского детдома $10 тыс.

Кражи были совершены в Советском районе столицы: 27 декабря прошлого года в гардеробе кафе, расположенного на улице Кульман, у одного из посетителей был тайно похищен кошелек с банковскими картами, которыми злоумышленник пытался воспользоваться.

"Этот же мужчина 12 февраля в ресторане "Лидо" украл кошелек из сумки посетителя", – сказали в ГУВД.

Там также сообщили, что во второй раз вор сумел снять с украденных банковских карточек деньги.

По данным милиции, подозреваемому на вид 25-30 лет, его рост составляет  около 180–185 сантиметров, мужчина имеет худощавое телосложение, волосы темные короткие, есть залысины В ГУВД просят граждан, которым что-либо известно о разыскиваемом, сообщить о нем в Советское РУВД.

 
Теги: Минск
 
 
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С похищенных злоумышленником в ресторане "Лидо" банковских карт ему удалось снять наличные.

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