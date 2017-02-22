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"Девятка" врезалась в маршрутку в Минском районе: пострадали 2 человека

23.02.2017 14:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 фев – Sputnik. Водитель легкового автомобиля ВАЗ и пассажирка маршрутного такси пострадали в результате ДТП в Минском районе: легковушка врезалась в микроавтобус, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"Девятка" врезалась в маршрутку в Минском районе: пострадали 2 человекаМогилеве" title="ДТП с участием маршрутки в Могилеве" class="">
© Фото: УГАИ УВД Могилевского облисполкома
ГАИ ищет очевидцев двойного ДТП с участием маршрутки в Могилеве

Авария произошла накануне в поселке Гатово около 20:20.

"Водитель на автомобиле ВАЗ 2109 на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом Mercedes-Benz Sprinter", – сказали в УВД.

По информации ГАИ, в аварии тяжелые травмы получил 31-летний водитель легкового автомобиля, его бригада скорой медицинской помощи доставила в больницу. В маршрутке была травмирована 47-летняя женщина, но но госпитализация ей не понадобилась.

В инспекции отметили, что мужчина, который ехал на "девятке", никогда не получал прав и на момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности. Кроме того, на задних колесах ВАЗа были в нарушение ПДД установлены изношенные летние шины летнего.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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По информации ГАИ, водитель ВАЗа никогда не имел прав и ехал на машине с летними шинами.

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