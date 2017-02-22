МИНСК, 23 фев – Sputnik. Водитель легкового автомобиля ВАЗ и пассажирка маршрутного такси пострадали в результате ДТП в Минском районе: легковушка врезалась в микроавтобус, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Авария произошла накануне в поселке Гатово около 20:20.

"Водитель на автомобиле ВАЗ 2109 на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом Mercedes-Benz Sprinter", – сказали в УВД.

По информации ГАИ, в аварии тяжелые травмы получил 31-летний водитель легкового автомобиля, его бригада скорой медицинской помощи доставила в больницу. В маршрутке была травмирована 47-летняя женщина, но но госпитализация ей не понадобилась.

В инспекции отметили, что мужчина, который ехал на "девятке", никогда не получал прав и на момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности. Кроме того, на задних колесах ВАЗа были в нарушение ПДД установлены изношенные летние шины летнего.