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О девочке, которая забралась на сотовую вышку, МЧС сообщил ее знакомый

23.02.2017 14:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 фев — Sputnik. О местонахождении 11-летней жительницы Минского района на башне сотового оператора правоохранителям и спасателям сообщил ее знакомый, рассказали в четверг в МЧС.

О девочке, которая забралась на сотовую вышку, МЧС сообщил ее знакомый
© Sputnik Яков Андреев
Спасатели сняли с вышки сотовой связи 12-летнюю девочку

Девочка пропала в среду вечером: тревогу забили родные 11-летней белоруски — она не вернулась домой.

"Со слов знакомых девочки стало известно, что она, возможно, находится на башне сотовой связи вблизи деревни Атолино Минского района", — добавили в МЧС.

Нашли девочку действительно на башне сотовой связи — она забралась на 45 метров при общей высоте башни в 65 метров. Самостоятельно спуститься она уже не могла.

При помощи спасательной веревки сотрудники МЧС спустили юную "скалалазку" на землю, после чего медики диагностировали у девочки общее переохлаждение и госпитализировали ее.

О причинах такого необычного поступка школьницы пока не известно.

 
Теги: Минск
 
 
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Девочка забралась на высоту в 45 метров при общей высоте сотовой башни в 65 метров.

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