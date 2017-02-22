|
О девочке, которая забралась на сотовую вышку, МЧС сообщил ее знакомый
23.02.2017 14:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 фев — Sputnik. О местонахождении 11-летней жительницы Минского района на башне сотового оператора правоохранителям и спасателям сообщил ее знакомый, рассказали в четверг в МЧС.
© Sputnik Яков Андреев
Девочка пропала в среду вечером: тревогу забили родные 11-летней белоруски — она не вернулась домой.
"Со слов знакомых девочки стало известно, что она, возможно, находится на башне сотовой связи вблизи деревни Атолино Минского района", — добавили в МЧС.
Нашли девочку действительно на башне сотовой связи — она забралась на 45 метров при общей высоте башни в 65 метров. Самостоятельно спуститься она уже не могла.
При помощи спасательной веревки сотрудники МЧС спустили юную "скалалазку" на землю, после чего медики диагностировали у девочки общее переохлаждение и госпитализировали ее.
О причинах такого необычного поступка школьницы пока не известно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девочка забралась на высоту в 45 метров при общей высоте сотовой башни в 65 метров.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии