МИНСК, 23 фев — Sputnik. О местонахождении 11-летней жительницы Минского района на башне сотового оператора правоохранителям и спасателям сообщил ее знакомый, рассказали в четверг в МЧС.



© Sputnik Яков Андреев Спасатели сняли с вышки сотовой связи 12-летнюю девочку

Девочка пропала в среду вечером: тревогу забили родные 11-летней белоруски — она не вернулась домой.

"Со слов знакомых девочки стало известно, что она, возможно, находится на башне сотовой связи вблизи деревни Атолино Минского района", — добавили в МЧС.

Нашли девочку действительно на башне сотовой связи — она забралась на 45 метров при общей высоте башни в 65 метров. Самостоятельно спуститься она уже не могла.

При помощи спасательной веревки сотрудники МЧС спустили юную "скалалазку" на землю, после чего медики диагностировали у девочки общее переохлаждение и госпитализировали ее.

О причинах такого необычного поступка школьницы пока не известно.