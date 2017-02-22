МИНСК, 23 фев – Sputnik. Уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Малоритского района, который обвиняется в убийстве матери из-за бутылки вина, направлено в суд, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Инцидент днем в деревне Гвоздница произошел 5 декабря прошлого года: мужчина жестоко избил свою 62-летнюю матерь, которая от полученных травм умерла 11 декабря в больнице. В отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело по п. 6 ч. 2 ст. 139 (убийство с особой жестокостью) Уголовного кодекса Беларуси.

"Со слов обвиняемого, он стал скандалить с матерью из-за выпитой ей части вина, бутылку которой приобрел за собственные денежные средства", – сказала Дранькова.

Она также уточнила: мужчина сообщил, что не собирался убивать пенсионерку, однако заключения экспертиз и показания свидетелей говорят об обратном.

По словам собеседницы Sputnik, сейчас сельчанин находится под стражей, а уголовное дело изучено прокурором и направлено в суд для рассмотрения.