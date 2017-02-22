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Сотрудники Лельчицкого РОВД спасли попавшую в ДТП беременную женщину
23.02.2017 15:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 фев – Sputnik. Сотрудники милиции Лельчицкого РОВД своевременно оказали помощь беременной женщине, попавшей в ДТП – ее автомобиль Citroen вылетел с трассы в кювет и перевернулся на бок, сообщили Sputnik в УВД Гомельского облисполкома.
© Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома
Авария произошла 21 февраля в 25 километрах от Мозыря из-за плохой погоды.
"Сотрудники милиции направлялись в командировку в соседний Мозырский район и на автодороге между населенными пунктами Махновичи и Мелешковичи заметили в кювете перевернутый и имеющий технические повреждения легковой автомобиль Citroen С5", – сказали в УВД.
Там также сообщили, что правоохранителям и остановившемся у места ДТП водителям удалось поставить машину на колеса и достать из салона водителя – жительница Лельчицкого района, находящуюся на шестом месяце беременности.
По информации управления, сотрудники РОВД вызвали наряд Госавтоиспекции, сопроводили пострадавшую в служебный автомобиль, где оказали ей необходимую помощь
Сообщается, что водитель Citroen в ДТП серьезных ранений не получила.
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Сотрудники Лельчицкого РОВД стали случайными свидетелями аварии, произошедшей из-за сложных погодных условий.
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