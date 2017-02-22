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В Бобруйске упал самолет МиГ-29

23.02.2017 15:51 — ЧП | Tut.by  
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Днем 23 февраля в Бобруйске упал самолет МиГ. Об этом TUT.BY сообщили в пресс-службе Министерства обороны.


МиГ-29. Снимок использован в качестве иллюстрации

«При выполнении плановых полетов на аэродроме „Бобруйский“ во время разгона самолета МиГ-29 произошло возгорание двигателя», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что инцидент не повлек за собой негативных последствий благодаря грамотным действиям летчика и руководителя полетов.

«Никто не пострадал. Самолет не покинул территорию аэродрома», — подчеркнули в Минобороны. Причины возгорания расследуются.

По данным TUT.BY, пилот был вынужден катапультироваться. Самолет упал в районе аэродрома.

 
 
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