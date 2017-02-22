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В Бобруйске упал самолет МиГ-29
Днем 23 февраля в Бобруйске упал самолет МиГ. Об этом TUT.BY сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
«При выполнении плановых полетов на аэродроме „Бобруйский“ во время разгона самолета МиГ-29 произошло возгорание двигателя», — говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что инцидент не повлек за собой негативных последствий благодаря грамотным действиям летчика и руководителя полетов.
«Никто не пострадал. Самолет не покинул территорию аэродрома», — подчеркнули в Минобороны. Причины возгорания расследуются.
По данным TUT.BY, пилот был вынужден катапультироваться. Самолет упал в районе аэродрома.
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